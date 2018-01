Neymar avaldas, miks talle Brasiilia loos MMiks meeldib

Brasiilia loositi möödunud aasta viimasel kuul ühte alagruppi Šveitsi, Costa Rica ja Serbiaga. Maailma kalleima jalgpalluri Neymari sõnul võib loosiga rahul olla, sest suudeti vältida Aafrika meeskondi.

«Peame kohe esimeses mängus võimalikult hea tulemuse kirja saama. Meil on küll raske alagrupp, aga olen õnnelik, et me ei pea mängima Aafrika meeskondade vastu,» ütles Neymar, kes tõi eraldi välja Nigeeria.

«Nad jooksevad palju ning on väga füüsilised,» põhjendas Neymar, miks ta ei soovinud aafriklaste vastu mängida. «Kuid pole kahtlustki, et lähme alagrupis vastamisi tugevate meeskondadega.»

Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia!



