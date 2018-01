Liverpool proovis Coutinhot Barcelonalt tagasi laenata

Sportsmail kirjutab, et Liverpooli omanikud andsid endast tõepoolest kõik, et 25-aastane brasiillane klubis hoida. Kuna Coutinho ei saa sel hooajal Barcelona eest Meistrite liigas mängida, loodeti, et laenupakkumine on ahvatlev ka Coutinhole.

Barcelona polnud aga Liverpooli ideega päri. Endise Liverpooli mängija Lucas Leiva sõnul ei tähenda Meistrite liiga jalgpallita jäämine Coutinhole aga halba. «See tähendab, et ta on veelgi värskem maailmameistrivõistlusteks. Olukord pole ideaalne, kuid tuleb mõelda positiivselt,» ütles Leiva.

Coutinho ise kinnitas veelkord, et pikaks veninud üleminekusaagas ei mänginud raha kuigi suurt rolli. «Asi polnud rahas, vaid võimaluses mängida Barcelona eest ning elada Barcelonas.»