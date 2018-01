Prantsusmaa koondise ründaja nõuab väidetavalt Unitedilt ulmelist palka

Kõige rohkem on seni räägitud Prantsusmaa koondise ründaja siirdumisest Unitedisse. Üleminekusummana on meediast läbi käinud 89 miljonit naela ehk 100 miljonit eurot. Viimasel ajal on aga üha rohkem mängijast huvitatud ka Barcelona ning Griezmann näeb siin väidetavalt võimalust endale väga head lepingutingimused läbi rääkida.

Suvel pakkus United Griezmannile lepingut, mille kohaselt teeninuks prantslane 290 000 naela ehk 330 000 eurot nädalas. Sellisest palgast aga Griezmannile enam ei piisa ning nüüd nõuab ta, et palganumbrile lisatakse 110 000 eurot veel juurde.

«See pakett, mis talle eelmisel aastal pakuti, on nüüdseks aegunud. Paraku on see nõudmine liiga suur isegi Manchester Unitedi jaoks. Klubi tahab temaga lepingut sõlmida, kuid see summa on liiga kõrge,» ütles üks Manchester Unitedile lähedal seisev isik.