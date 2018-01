Video: rivaali abistamine Dakari rallil päädis jubeda romustamisega

Roberto Recalde oli ralli teisel kiiruskatsel jäänud liiva sisse kinni, kuid tema õnneks oli üks konkurentidest valmis teda abistama.

Autod ühendatigi köiega, kuid paraku lõppes ettevõtmine tema masinale veelgi valusamalt, rulludes üheksa korda üle katuse. Videopildist on isegi näha, et sõitja kiiver lendab aknast välja. Õnneks ei saanud keegi õnnetuses viga.

