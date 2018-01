Šveitsi eksliku penaltiga MMile aidanud kohtunik tunnistas avalikult viga

Rumeenia kohtunik Hategan vilistas vastasseisu avavaatuses põhjaiirlase käega mängu pärast Šveitsi kasuks penalti. Tegelikult puudutas pall aga Corry Evansi õlga.

Avakohtumise võitiski Šveits tänu vastuolulisele penaltile 1:0. Kuna korduskohtumine jäi 0:0 viiki, pääses suvisele MM-finaalturniirile Šveits.

«See oli üks kurb ja ebameeldiv hetk. Kurb sellepärast, et tegin vea,» tunnistas Hategan Rumeenia meediale.

Ühtlasi läks viga rumeenlasele kalliks maksma, sest MM-finaalturniirile mineva 36 kohtuniku seas teda pole. «Vaatab, võib-olla saan MMil olla videokohtunik,» oli Hategan lootusrikas.

«Sellel momendil oli vastasseisu saatuse üle suur mõju. See pole saladus ning ma ei kavatse peitu pugeda. Ka meie teeme vigu, täpselt nagu väravavahid. Olen tugev mees ja olen sellest momendist üle saanud. Minu perekond on mulle toeks olnud,» jätkas Hategan.

