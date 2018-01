Wawrinka maailm kukkus kokku

Wawrinka koostöö Normaniga tõi mängijale kolm suure slämmi tiitlit, aga mullu otsustas treener, et ta tahab veeta rohkem aega oma perekonnaga ning lõpetas neli aastat kestnud suhte.

«See oli mulle niigi raske, raske raske aeg: olla vigastatud, käia operatsioonil, teada, et kulub vähemalt kuus kuud, kuni saan taas tennist mängida,» meenutas Wawrinka, kuidas Norman talle otsusest teatas. «Oli raske tema käest kuulda, et see on hetk, mil ta lõpetab.»

Wawrinka sõnul olid nad treeneriga lähedasemad kui sõbrad ning ta ei olnud loobumisotsuse üle mitte kuri, vaid lihtsalt kurb. «Kui sa oled sportlasena sellises augus, vajad inimesi, kes sind kõige paremini tunnevad, et nad jääks su kõrvale. Sa tahad, et su meeskond, perekond oleks seal.»

Wawrinka pole Normanile veel täisväärtuslikku asendust leidnud. Praegu on tal abiks Yannick Fattebert, kes on lubanud, et panustab partnerlusse rohkem ja käib tulevikus tennisistiga kaasas ka välisturniiridel.