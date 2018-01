Spordi-Oscarile kandideerib ka uude dopinguskandaali sattunud Gatlin

Möödunud aastal kuulutati aasta meessportlaseks kergejõustikulegend, kes on Laureuse auhinna võitnud nüüdseks neljal korral. Varasemalt on jamaikalane parimaks kuulutatud 2009., 2010. ja 2013. aastal. Neljanda tiitliga kordas Bolt ka meeste rekordit – varasemalt on neljal korral auhinna võitnud ka tennisist Roger Federer. Federeril on võimalus aga uus rekord teha.