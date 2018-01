Tänaku konkurent otsis kiiruse hoidmiseks uue võimaluse

Sel hooajal MM-sarjas kõigest seitsmel etapil osalev uusmeremaalane ei varja, et on meeskonna otsusest mitte lasta teha tal kaasa täishooaeg pettunud. «Ma ei hakka isegi teesklema, et ei sooviks täishooaega sõita,» sõnas Paddon Autospordi vahendusel.

Paddon mõistis, et sel hooajal pole kõikide 13 MM-ralli kaasa tegemine tema jaoks võimalik ning hakkas väljaspool MM-karusselli otsima uut väljundit. «Tähtis on see, et mul on Hyundais koht ning samuti ka võimalus sel ajal, kui ma MM-rallidele peale ei pääse, teistel rallidel osaleda,» ütles Paddon.