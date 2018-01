Grosjean sihib F1-sarjas maagilist numbrit

Viimased kaks hooaega on Grosjean kihutanud Haasi meeskonnas ja teeb seda ka algaval hooajal. «Mul on karjääri lõppu veel pikk tee minna. Võib-olla sõidan kuni 40-aastaseni. Usun, et mul on endiselt kaheksa-üheksa hooaega ees,» sõnas Grosjean.