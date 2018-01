Tänak: huvitav on näha, kui kiiresti me autoga sinasõbraks saame

«Tegelikult puudub ju autost võistlusolukorras igasugune arusaam. Tuleb minema hakata ja õige tee leida. Seni kuni pole autoga võidu sõitnud, on raske tulemust ette ennustada. Tuleb lihtsalt sõita ja teha tarku otsuseid,» sõnas Tänak ning kinnitas, et ka testisõitudel on tegeletud vaid autoga tutvumisega, mitte võidusõiduga. «Test on ikka testi eesmärgil. Võidu sõidetakse võistlustel.»

On Tänakul ralli eel ka kerge elevus sees? «Eelmisel aastal oli vast veel põnevam, kui kõik olid uute autodega. Küllap see ralli tuleb vähe teistmoodi. Huvitav on näha, kui kiiresti ja kuidas me autoga sinasõbraks saame. Ralli annab rohkem aimu, mis seisus me oleme.»