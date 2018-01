Soome rallimehed pääsesid napilt tragöödiast

Kuikka läbis teed tänavaautol, Laurén tegi aga oma Peugeot 208ga ralliks viimaseid ettevalmistusi. «Tulin kurvist välja ja nägin, et ralliauto tuiskab vastu,» kirjeldas Kuikka juhtunut väljaandele Ilta-Sanomat. «Püüdsin teelt välja keerata, aga autol olid all tavalised talverehvid ja see läks lumel libisema. Õnneks suutsime siiski mõlemad nii palju kõrvale tõmmata, et laupkokkupõrget ei toimunud.»