Martin Järveoja: võrreldes Jari-Matti ja Esapekkaga on meil hoogu küll

«Alati tahad ju kindla peale sõita, samas risk on alati olemas. Teine katse oli täna üsna ekstreemne, muda on liiga palju ja ei tea kunagi, kuhu auto kandub. Kohati olime mõlemad suhteliselt reisijad. See ei ole hea tunne! Võrreldes (meeskonnakaaslaste) Jari-Matti (Latvala) ja Esapekkaga (Lappi) on meil hoogu küll,» lisas 30-aastane Järveoja.