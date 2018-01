Nõmme Kalju palkas sünnipäevalise

Tumasjanil on Kaljuga liitumise üle hea meel. «Olen väga õnnelik, et sain liituda tugeva meeskonnaga, nagu seda on Kalju. On näha, et tegemist on väga professionaalse tiimiga, kus meeskond ja treenerid on keskendunud, et saavutada kõrgeid eesmärke. Sammun nendega samas rütmis,» kommenteeris ta klubi kodulehekülje vahendusel.