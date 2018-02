15-aastane Saar: suur au on Eesti eest mängida!

Esmakordselt Fed Cupil Eesti naiskonda esindanud Saar loodab, et saab kodumaa eest tulevikus veel mängida. «Muidugi tahaksin! Suur au on Eesti eest mängida! Mul on nii hea meel siin olla. Need kogemused, mis siin saan, on hindamatud,» rõõmustas noor tennisist.