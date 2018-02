Kaks miljonit eurot garanteerivad legendaarse ralli naasmise WRC-sarja

Motorsport News kirjutab, et viimati 2002. aastal toimunud Safari ralli (Markko Märtin lõpetas toona neljandana) taaselustamise idee sündis kolm aastat tagasi. Rahvusvahelise Autoliidu FIA president Jean Todt ei ole kunagi teinud saladust tõigast, et ta soovib mõne ralli MM-etapi taas Aafrikasse saada, ning toona pidas ta selleteemalise vestluse maha president Uhuru Kanyattaga. Nüüdseks on hammasrattad liikuma hakanud ning tänavu peaks Safari ralli nime või vähemalt vaimu kandev võistlus taas toimuma. See ralli oleks vundamendiks, mille peale ehitada võistlus, mis peaks juba 2020 MM-kalendrisse kuuluma.

Kahest riigi eraldatud miljonist umbes kolmandiku moodustab summa, mille keenialased peaksid tasuma WRC-sarja korraldajatele. Samas ütlevad ametlikud hinnangud, et riiki tuleks ralliga seotult läbi turismi ja positiivse kuvandi sisse üle 550 miljoni euro.

Teatavasti on WRC-sarja pääsemise sihiks võtnud ka Rally Estonia. Nende šansid MM-kalendrisse jõuda on aga Keenia etapist märgatavalt väiksemad. Suur vahe kahe võistluse vahel on asukoht – Aafrika on üle 15 aasta olnud WRC-sarjale tume maa, Euroopas on võistlusi aga küll ja veel.

«Oleme pühendunud peagi Aafrika mandril MM-etapi pidamisele ja töötame koos riigi ja alaliiduga ühise sihi nimel, milleks on Safari ralli naasmine WRC-kalendrisse,» sõnastas oma nägemuse WRC-sarja promootori juht Oliver Ciesla.