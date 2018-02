Kas Rootsi legendaarsed lumevallid toetavad Tänakut?

Rootsi ralli on peaaegu alati olnud kindlalt skandinaavlaste mängumaa, sest lumel ja jääl sõitmine on see, mida selle piirkonna sõitjad on saanud harjutada juba lapsest peale. Kuigi tänapäeva sõitjad on muutunud universaalsemaks, on teatav eelis siiski eespool mainitud põhjamaalastel. Ja siin võib julgelt Skandinaavia ka üle Eesti, Läti piirini välja venitada.