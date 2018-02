Üheksakordne maailmameister Loeb: Tänak on üha muljetavaldavam

Mis tõi su tagasi WRC-sarja?

Ma naudin erinevaid võidusõite, aga see tunne, mille annab ralliauto, see kiirus – see on midagi teistsugust. Need uued autod näivad kenad ja kiired.

Kuidas sa tänavuseks aastaks võistlusi valisid?

Rallikrossi MM on mu põhisari ja seetõttu pidime valima rallisid, mis selle kalendrisse mahuks. Ma tahtsin kindlasti osaleda ühel kruusarallil ja Mehhiko klappis kõige paremini. Korsika on Prantsuse etapp, ja see mahtus plaani. Hispaania on kruusa ja asfaldi segaralli, mida olen alati nautinud, nii et see pakub veidi teistsuguse tunnetuse.

Kuidas sa Mehhiko ralliks valmistud?

Ma teen samu asju, mida olen alati teinud. Hoian end vormis läbi jooksu ja rattatrenni, ei midagi erilist. Teen enne rallit ka ühe kahepäevase testi. Seda pole palju, aga loodetavasti piisavalt.

Mis emotsioonid sind tagasituleku eel valdavad?

Ma ei pane endale erilist survet peale, sest tean, et kõik on väga keeruline. Ma ei tea neid uusi autosid ja pean avastama uusi kiiruskatseid. Mul ei ole konkreetset sihti vaid teen seda ainult lustimiseks. Danielil (Elena, kaardilugeja - toim) on samuti hea meel tagasi tulla.»

Milline on su Mehhiko ralli parim ja halvim mälestus?

Ma mäletan, et poodiumiatmosfäär oli alati imeline. Ilm on harilikult hea, liha on hea ja vein on hea. Halvim oli siis, kui kaotasin ratta ja pidin sõitma kaks kiiruskatset kolmel rattal.

Aasta siis oli 2010. FOTO: Gepa Picture/Red Bull Content Pool

Kas WRC-sari on tänapäeval konkurentsitihedam?

Tundub, et on vähem ülemvõime nagu vanasti mul või Sebastien Ogier’l. Tiitlijaht on lahtisem ja see muudab asjad põnevamaks. Tase on ühtlasem.

Milliseid piloodid on kõige paljulubavamad?

Meil on Thierry Neuville ja siis Ott Tänak, kes on aina ja aina muljetavaldav ning stabiilsem.

Milline võidusõit on sulle enim rahuldust pakkunud?

Mu karjääri kauneim hetk oli, kui ma võitsin Alsace’is Prantsusmaa ralli. Ma võitsin korraga ralli, tiitli ja auhinnaraha. Viimane kiiruskatse oli minu kodulinnas Haguenaus mu pere ja sõprade ees. Õhkkond oli lihtsalt imeline.

Kes oli su kangeim konkurent?

Mul oli mitmeid jõukatsumusi Marcus Grönholmiga, kes oli aastaid minu suur vastane.

Kui peaksid oma karjääri ees ühte inimest tänama, siis kes see on ja miks?

Dominique Heintz, kes langetas otsuse saata mind mu elu esimesel rallil starti. See oli väga tagasihoidlikul tasemel ja N-rühma masinal – Peugeot 106, sada hobujõudu. Tema andis mulle selle võimaluse.

Mis on peamised osised WRC-sarjas võitmiseks?