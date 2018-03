Lumealade sportlased on pärast Pyeongchangi olümpiamänge esimest korda võistlustules Soomes Lahtis. Postimees ja Kanal 12 näitavad otsepildis kahevõistluse MK-sarja ning pühapäeval on kavas individuaalvõistlus. Ainsa eestlasena on stardis Kristjan Ilves.