Norra laskesuusataja kütab kirgi vastuolulise Putini särgiga

Norra meedia noppis pildi mõistagi üles ning hakkas arutlema, kas tegu on peene huumoriga või läks nali üle piiri. Norra parim laskesuusataja Johannes Thingnes Bø igatahes kiitis koondisekaaslase nalja. «Ta lihtsalt soovis venelaste seas positiivset tähelepanu teenida. Minu arvates on see stiilne T-särk,» ütles Bø.