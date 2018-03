Võrkpalli otsepilt: kas tiitlikaitsja Rakvere suudab ka võõral väljakul Tartu alistada?

Enne mängu:

Avakohtumine lõppes Rakvere 3:2 (25:21, 20:25, 18:25, 25:23, 15:10) võiduga. Rakvere eest tegi eriti hea mängu tõeline jokker, 31-aastane Elia Lulla, kelle osalemine oli seljavigastuse tõttu viimase hetkeni küsimärgi all. Mees, kes on vahepeal Soomes tööl käinud ja sealset esiliigat mänginud, liigutati nurgaründaja positsioonilt diagonaali kohale ja lahendas rünnakuid sedavõrd osavalt, et tartlased ei leidnud tema takistamiseks vasturohtu. Omamoodi kangelastegu oli ka põlvevigastuse küüsis vaevleva Tanel Uusküla mäng - viimati umbes kuu aega tagasi hüpanud nurgaründaja oli platsil ja servis jalad maas, ent tõi kriitilised punktid ära.