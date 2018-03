F1-maailmas on käima läinud spioonisõda

2014. aastal FIA ridadesse siirdunud Mekies on teine kõrge ametnik, kes viimasel ajal leere vahetanud. Möödunud aasta lõpus andis Renault teada, et nende meeskonnaga liitub senine FIA tehnikaboss Marcin Budkowski. See teade ärritas teisi vormelitiime, sest usuti, et Bodowski räägib rivaalidele ära kõik nende tehnilised saladused. Ferrari uudisele meeskonnad veel reageerinud pole.