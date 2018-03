Intensiivselt rattasõiduga tegelevatel naistel on parem seksuaaltervis

Uuring tõi välja, et sadula hõõrdumine võib tekitada haavandeid ja põhjustada kuseteede infektsioone, kuid spetsiaalsete kreemide kasutamise ja karvade eemaldamisega saab võimalikke tagasilööke vähendada.

Sama uuring, mis avaldati märtsis ajakirjas The Journal of Sexual Medicine, väidab ka, et rattasõit ei vähenda meeste seksuaalset aktiivsust.