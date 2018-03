Vangerdused Tartu võrkpalliklubis: kas Andrei Ojamets võtab pakkumise vastu ja naaseb tüüri juurde?

Lüütsepa taolise otsuse tingisid Tartu meeskonna möödunud nädala kaks üllatuskaotust Rakverele, mis jätsid nad Balti liiga nelja võistkonna finaalturniirilt eemale.

«Tartu klubil on alati suured eesmärgid ja ambitsioonid. Sama kehtib ka minu kui treeneri kohta ning seetõttu tunnen suurt pettumust, et ei suutnud võistkonda Balti liigas finaalturniirile viia. Antud olukorras tajun, et pean võtma klubi, sponsorite ja poolehoidjate ees vastutuse ning astun peatreeneri kohalt tagasi. Soovin võistkonnale edu ülejäänud hooajaks ning loodan, et nad suudavad Eesti meistrivõistlustel oma potentsiaali realiseerida,» sõnas Lüütsepp oma avalduses.

«Kuna Tartu on suurte traditsioonidega meeskond, soovivad klubi toetajad näha meeskonda igas sarjas finaalis,» selgitas klubi eestvedaja Raivo Simson usutluses Postimehele. «Ka Balti liigas oli kindel plaan jõuda nii kaugele, aga meeskond jooksis lati alt läbi. Oliver ennetas klubi käike.»

Saatuslikuks sai noorus?

Hooaega alustas Tartu hästi. Meeskond jõudis võrulase juhendamisel detsembris karikafinaali ja oli seal favoriit Saaremaa vastu võidule väga lähedal, ent minetas eduseisu ja kaotas 2:3. Balti liiga veerandfinaalis amatöörmeeskonna Rakvere vastu oli klubi mäng aga täielikult liimist lahti ja nii saigi Lüütsepa kolme aasta pikkune tiitliteta peatreeneri-periood ootamatu lõpu.

«Kui me teaks klubi juhtkonnas täpseid põhjuseid, miks meeskonna mäng ei sujunud, oleksime juba varem midagi ette võtnud,» vaagis Simson. «Aga mingi viga seal pidi olema. Midagi oli mäda.»

Simson nõustub, et alles 30-aastasele Lüütsepale võisid saada saatuslikuks vähesed kogemused.

«Elukogemusi ja aastaid ei saa kunstlikult juurde panna. Kasvatasime Oliveris ju juba pikemat aega treenerit, aga võib-olla oli tema jaoks ikkagi liiga vara peatreeneri tööd teha. Tal pole ilmselt piisavalt elukogemusi, et mängijate seas ohjad enda kätte saada. Meeskond küll aktsepteeris teda, aga seal on vaja ka oma autoriteet välja tuua, mis pole noore mehe jaoks kunagi kerge. Oliveriga jäi meie treeneriprojekt hetkel katki, aga loodetavasti jätkab ta klubis noortetööd ja on tulevikus juba hoopis rohkem valmis peatreeneri tööks.»

Pall on Ojametsa käes

Ent kes asub nüüd Tartu meeskonna tüüri juurde? Juba aprillis algab Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria Järvamaaga, kus meeskond peab end taas kaasaelajate ja sponsorite ees tõestama.

«Peame kiiremas korras õigeid nuppe vajutama,» nendib Simson. «Oleme ka tänavu näidanud, et meeskond suudab mängida küll. Isegi vigastuse tõttu klubist lahkunud Samuel Walkerita suudab, pole kahtlustki.»

Simson kinnitab, et klubi on teinud juba pakkumise Andrei Ojametsale, kes viis alles eile Tartu naiskonna esimese Balti liiga tiitlini. Sama on kogenud treener suutnud ka Emajõelinna meeskonnaga, enne kui varasem abitreener Lüütsepp tema asemel klubi juhendama määrati.

«Mis siin salata, kui vaadata Andrei teenistuslehte ja naiskonna mängu, siis kõik trumbid on tema käes,» ütleb Simson. «Eilses finaalis olid ühel pool suured ja tugevad naised (Alytuse poolprofessionaalne võistkond - toim.) ja teisel pool Tartu tüdrukute punt. Aga vaimuga surus Tartu leedukad ära. Neil oli see miski, mida meie meeskonnal eile polnud. Kõik variandid on võimalikud - Andrei on varasemalt juhendanud ka nais- ja meeskonda korraga. Pall on Andrei käes. Loodame temalt vastuse kindlasti juba hiljemalt homseks saada, sest treeningprotsess peab jätkuma.»

Postimees võttis ühendust ka Ojametsa endaga, kelle kommentaar jäi arusaadavatel põhjustel lühikeseks: «Vabandan, aga täna ma sel teemal sõna ei võta.»