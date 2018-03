Djokovic on madalseisus, kuid kehva vormi põhjus jääb müsteeriumiks

Endine maailma esireket Novak Djokovic kaotas Miami Openi teises ringis prantslasele Benoit Paire’le 3:6, 4:6. See tähendab, et praegu maailma edetabeli 12. reket on järjest kaotanud kolm matši. Viimati juhtus selline asi 2007. aastal.