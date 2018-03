Postimees Armeenias. Juubilar Vassiljev: ei olnud minult hea mäng, praktika puudus andis tunda

Maestro enesehinnang oli lõikav, ent paraku aus: teise ründaja positsioonil mängides ei suutnud ta maavõistluses Armeeniaga Eesti ründemängu suurt mõjutada, tegutses kahvatult ning vahetati tunni möödudes välja. Sergei Zenjovi sekkumine lisas Eesti mängu hoobilt teravust, mis andis märku sellest, et vähene mänguaeg Poolas on Vassiljevi vormile oma jälje jätnud.

«Ennekõike andis tunda, jah, mängupraktika puudus. Arvasin, et ei mõjuta nii palju, aga mõjutas ikka. Mis rolli puudutab, siis viimaselt aastatel olen pidanud harjuma kiiresti mõnel muul positsioonil mängimisega. See ei olnud mingi üllatus. Mõned head momendid olid, aga neid oli vähe,» tõdes Vassiljev.

13. mehena Eesti koondises saja mängu tähiseni jõudnud poolkaitsja oli saavutuse üle tänasest kesisest mängust hooimata siiski mõistagi uhke ning võttis ka hetke, et tänada seniseid võitluskaaslasi. «Muidugi olen rahul, et õnnestus selle tähiseni jõuda. Olen paljude mängijatega selle aja jooksul koos mänginud, mõned on muidugi tänaseks kahjuks karjääri lõpetanud. Aga on mõned, kes olid mu kõrval siis, kui alustasin, ja ka koondise kõige ilusamatel hetkedel.»