Soomer ei suutnud Tais punktiarvet avada

«Sellise nädalavahetuse lõpetuseks oli see pigem positiivne tulemus,» sõnas Soomer. «Pühapäeva hommikul leidsime suuna ja hakkasime aru saama, mis osa mootorrattast tööd vajab ja mis suunas liikuda. Kindlasti pole koht see, miks me siin oleme, aga selle praeguse infoga on nüüd Euroopasse tagasi tulles hea alustada ja sealt edasi liikuda.»