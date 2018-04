Niisiis: kelle löök on kõige parem? Meeldetuletuseks, et Rooney kostitas Cityt käärlöögiga 2011. aasta veebruaris ning United võitis kohtumise tänu sellele väravale 2:1. Zlatan karistas aga 2012. aasta novembris Friends Arena avamängus Inglismaa koondist nelja väravaga ja tüüris rootslased 4:2 võidule. Käärlöögivärav sündis lõpuminutitel pärast väravast välja tõtanud Joe Harti eksimust enam kui 30 meetrilt. Võidukas oli eile ka Ronaldo, sest Madridi Real sai Torino Juventusest jagu 3:0 ja on ühe jalaga juba poolfinaalis.