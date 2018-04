Toyotaga sinasõprust sobitav Tänak jahib poodiumikohta

Neljandal kohal olev Tänak kaotab nelja reedese katse järel liidrile Sebastien Ogier'le 44,2 sekundiga. Ent prantslane ongi seni olnud omaette klassist. Teisel kohal olev Thierry Neuville on samas Tänakust vaid 10,1 ja kolmandal real asuv Kris Meeke 5,5 sekundi kaugusel ehk haardeulatuses.

«See on mu esimene asfaldiralli selle autoga, nii et olekski ime, kui kõik oleks ideaalne,» tõdes koos kaardilugeja Martin Järveojaga selleks hooajaks Toyota tiimi kolinud eestlane neljanda katse järel rahulikult ralliraadiole. «Tunne on hea ja saame veel nii mõnegi asjaga mängida,» viitas ta auto seadistusvõimalustele.

Kahel ennelõunasel katsel valitsesid kommentaaride põhjal otsustades Tänaku hinges vastakad tunded. Avakatsel kimbutasid Tänakut piduriprobleemid, ent sellegipoolest sai ta Ogier' ja Sebastien Loebi järel kirja kolmanda aja. «Katse alguses olid teel lombid ja see võttis mult pidurid. Läks mitukümmend kilomeetrit aega, enne kui nende töötemperatuuri jälle paika ja pidurid korralikult tööle sain. Natuke oli alajuhitavust, aga üldiselt võib rahule jääda,» teatas Tänak ralliraadiole.

Teise katse järel, kus Tänak kaotas Ogier'le 7 sekundit lisaks, ta enam nii heas tujus polnud. «Auto tagaots on väga närviline, raske on seda kontrolli all hoida. Nüüd pääseme õnneks tagasi hooldusalasse, seal saab asju sättida,» lausus Tänak. Ka kolmanda katse järel andis ta mõista, et alles otsib parimat seadistust.

Nimetatud pisimuresid arvestades väärib märkimist, et Tänaku edu tiimikaaslase Lappi ees on pool minutit ja Latvala ees veelgi suurem. Täiesti omaette klassist on aga Ogier, kes nautis kahel esimesel katsel esimesena startimist: iga taganttulija jaoks läksid teeolud halvemaks, sest eessõitjad tõmbasid kurvi lõigates teele kruusa ja kohati ka muda.

Sebastien Ogier oli avapäeval omaette klassist. FOTO: Gerard Pierlovisi/imago/PanoramiC/Scanpix

Just selle ohvriks langes teisel kiiruskatsel Sebastien Loeb, ainus mees, kes suutis ligi 50-kilomeetrisel avakatsel vähegi nimekaimust kaasmaalase tempos püsida. Raske olnuks uskuda, et üheksakordset maailmameistrit võib ralliradadel veel miski üllatada, kuid ometi nii läks, nagu tunnistas ka Loeb ise.

«Läksin lihtsalt liiga kiiresti paremkurvi, mille keskel tuli veel pidurdada, et saaks järgmist järsemat vasakkurvi võtta,» kirjeldas Loeb vaid mõnisada meetrit pärast katse starti aset leidnud saatuslikku teelt väljasõitu. Tema Citroën libises esmalt vasakule ja siis paremale teelt välja ning maandus sügavas kraavis. Sealt ei saadud autot enam kätte ka pealtvaatajate abiga. Kõik.

«Sisekurv oli mudane, ma ei osanud seda oodata ja auto läks alajuhitavaks. Paremal pool teed oli puu, püüdsin seda vältida ja sõitsin kraavi,» võttis Loeb juhtunu kokku. «Proovisime küll koos pealtvaatajatega autot välja lükata, aga pärast seda, kui üks sell soovitas tagurpidikäigu sisse panna, lükati auto veel sügavamale kraavipõhja. Sinna see ka jäi,» sõnas Loeb pärast teenindusalasse naasmist.

Sebastien Loebile lõppes Korsika ralli juba teisel kiiruskatsel kraavis. FOTO: Jarno Saari / Twitter

«Ikka väga närviajav on sellist viga teha. Olin rallit alles alustanud, kõik oli hästi, kõik oli kontrolli all. See oli puhas sõiduviga. Alahindasin seda, kui must võib tee kõigest kaheksa auto möödumise järel olla. Ja oligi kõik,» lisas ta WRC Live'i kaamera ees.

Kuna Citroën jäi peaaegu terveks, tegid mehaanikud lõpuks treileril hooldusparki saabunud auto kiirelt korda ning Loebi kaardilugeja Daniel Elena kinnitas, et täna on nad kindlasti jälle stardis ja katsevõite jahtimas.

JWRC sarjas sõitvate Ken Torni ja Ken Järveoja ralli algas «valestardiga», sest konkurendi avarii tõttu avakatse tulemused tühistati. Kolme läbitud katse järel hoitakse oma klassis kuuendat kohta, liidrist Terry Folbist jäädakse maha pisut enam kui kahe minutiga. Samas on ka viies koht juba rohkem kui minuti kaugusel.

KAST