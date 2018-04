Postimehe video: vaata, kuidas Tänak esikolmiku kannule sõitis

«Sellel katsel oli turvalisem kiirelt sõita. Oleme seda varem läbinud, nii et legend oli õige ja saime seda nautida. Eile autoga tehtud muudatused olid väga head, aga tegime tänasel esimesel pikal katsel paar viga. Usun, et teisel läbimisel me enam vigu ei tee. Usun, et sõidame hea rütmiga.»