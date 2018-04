Lõbusas tujus Tänak andis homseks paljulubava kommentaari

«Ei ole põhjust kriitikaks. Tunnen end autos hästi, kõik on tasakaalus. Suudame homme jätkata sama kiirusega,» ütles eestlane.

Tänaku edu kolmandal kohal sõitva Thierry Neuville’i ees on kõigest 0,1 sekundit, tiimikaaslane Esapekka Lappi jääb neljandana Tänakust maha 10,4 sekundiga. «Homsest kujuneb võitlus. Thierry on sõitja, kes suudab igal juhul suruda. Täna oli tal probleeme, aga eks näis. Lappi sõitis täna välja väga häid aegu, kindlasti tuleb ka temaga võitlus,» ütles Tänak.