Otsepilt: kas Pärnu suudab Tartus poolfinaalseeria viigistada?

«Selg on vastu seina siis, kui emmal-kummal on kaks võitu käes. Ja seeria on läbi siis, kui on kõlanud viimane vile ja kohtunik pukist alla ronib,» ütles Credit24 meistriliiga põhiturniiril teise koha saanud Pärnu peatreener Avo Keel eile Postimehele. «Aga selge on ka see, et me peame omi asju homme parandama – vastasel juhul olemegi varsti omadega vastu seina.»