Algas võrkpalli Euroopa Liiga kodumängude piletimüük

Meeste rahvuskoondis võistleb Euroopa Kuldliigas, mis on Euroopa kõrgeim liigatase. Koos meie rahvuskoondisega on Kuldliigas 12 koondist, kes on jagatud kolme neljaliikmelisesse alagruppi. Eesti on grupis A koos Belgia, Rootsi ja Slovakkiaga. Omavahel mängitakse kodus-võõrsil süsteemis, alagruppide võitjad pääsevad koos korraldajamaa Tšehhiga 13.-14. juunil peetavale finaalturniirile Karlovy Varys.