Meistrite liiga poolfinalist Klavan: midagi ei ole ju veel võidetud

«Ma ei ole mõelnud, kas see on mu karjääri suurim hetk. Ja arvatavasti ei mõtle ka. Kindlasti on Meistrite liiga poolfinaali jõudmine väga suur saavutus. Aga midagi ei ole ju veel võidetud. Nii minu enda kui terve meie meeskonna eesmärk on minna lõpuni ja võita karikas,» lausus veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes 5:1 Manchester City alistanud Liverpooli kaitsemängija.

Reedel loositakse neli poolfinalisti paaridesse – lisaks Liverpoolile on kindlasti konkurentsis Hispaania gigandi FC Barcelona välja lülitanud AS Roma, tänaste mängude järel tõenäoliselt ka Madridi Real ja Müncheni Bayern. Klavanil puudub eelistus, kelle fortuuna võiks vastu tuua: «Manchester City oli meie vastu favoriit, aga me võitsime. Oleme tõestanud, et võime mängida ükskõik kelle vastu. Kui tahad lõpuni minna, peadki olema valmis heitlema kõigiga. Lisaks on karikaformaat võrreldes liigaga midagi muud.»

Mängis koondises valuvaigisti abil

Klavan ise osales läinud nädalal kahes Liverpooli kolmest mängust – laupäevases liigakohtumises Evertoniga kõik 90, eile Manchesteris viimased üheksa minutit.

«Vaadates mu enda füüsilist olukorda ja kogu kompotti, siis oli selline koormus ja panus täiesti okei,» lausus ta. «Päev enne mängu Evertoniga sain taktikatrennis teada, et olen seekord vasakkaitsja. Arvestades, et pole sel positsioonil väga kaua mänginud ega harjutanud, läks rahuldavalt – mingeid ebakõlasid oli, aga ei midagi hullu.»

Ragnar Klavan (vasakul) Liverpooli linnaderbis heitlemas Evertoni paremääre Theo Walcottiga. FOTO: Richard Sellers/EMPICS Sport

Ta selgitas ka, miks avamängus Cityga koosseisu ei kuulunud: «Üks tegur oli, et viibisin enne seda koondise juures, kus mängisin valuvaigistiga. Oli probleeme hüppeliigesega, mis läks ka edasi kubemepiirkonda. Kuid laupäeval oli juba parem, sai mängida valuvaigistita.»

Eilsest tundis ta pigem heameelt meeskonna suuredu, mitte enda rolli üle. «Hea, et lõpus sekkuda sain, aga selleks hetkeks olid asjalood juba üsna rahulikud,» sõnas 81. minutil sekkunud Klavan. «Kõige tähtsam ikka, et meeskond pärast külma dušina mõjunud City kiiret avaväravat ja järgnenud väga tugevat survet vaheajal treenerit kuulas ja teisel poolajal tema kavandatud plaani ellu viis.»