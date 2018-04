Postimehe video: Tartu sidemängija pragas võrkpalliliiduga

Nii Tartu kui Saaremaa juhivad kolme võiduni mängitavat poolfinaalseeriat 2:0 ning suure tõenäosusega on meeskondadel finaalseeria ajal ees seitsmetunnised bussisõidud. Mängude kava on aga tihe ning seda Järv pelgabki.

«Need mängud hakkavad olema üle päeva. Ma ei kujuta ette, mis loogikaga võrkpalliliit selle kava on paika pannud. Kuidagi läheb niipidi igal aastal. Sügisel on kõigil nagu jube palju aega, aga kui kevad kätte tuleb, siis tulevad koondised peale ja kõik muud asjad. Kuidagi imelikult on see kava tehtud. Aga midagi pole teha, tingimused on samad.»