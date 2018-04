Toyota insener kiidab Tänakut: ta teeb meeskonnaga suurepäraselt koostööd!

Rallivõiduni pole Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja oma esimesel Toyota-aastal veel jõudnud, ent saadud on kaks teist kohta, neist viimane just Korsikal. Järveoja rääkis Kuku raadio podcast’is «Powerstage», et eelmise nädalavahetuse ralli oli raske ja keeruline.

«Praegu istun, selg on ikka päris kange. G-jõudu sai tunda päris mitmel päeval. Asfaldil on nende autodega hoog kohati päris suur. Samas, kui hoog on suur ja kõik tuleb ilusti välja, on teistpidi väga nauditav. Pole lihtne ralli, aga poodiumil lõpetada on alati hea,» rääkis Järveoja.

Ta lisas, et võitnud Sebastien Ogier otsustas ralli saatuse juba avapäeval. «Reedel sai Sebastien ikkagi esimesena rajale. Julgen väita, et sealt sai ta mingi eelise. Tal oli tee puhas, aga iga järgneva autoga tuli rohkem kruusa ja muud jama peale. Eks ta asfaldikuningas on,» hindas kaardilugeja. «Enne rallit isiklikult lootsin ikkagi, et lõpetame poodiumil. Lõpuks on see teine koht väga hea tulemus.»