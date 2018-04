Paul Pogba - 105 000 000 eurot maksev hunnik õnnetust

Kui Pogba kaks aastat tagasi Juventusest saabus, oli tegemist noore poolkaitsjaga, kes oli juba näidanud suurepäraseid esitusi ja kelles nähti veel olulist arengupotentsiaali. Ent täpselt nagu vahepealse kahe aasta jooksul on põrmu varisenud Pogba eest makstud 105 miljoni euroga püstitatud üleminekusummade maailmarekord, on kõva obaduse saanud ka Pogba reputatsioon.

Statistika on halastamatu: 1) viis väravat sel hooajal on Premier League'i poolkaitsjate seas paremuselt alles 18. näitaja, 2) 34 tekitatud väravavõimalust annavad talle vastavas pingereas alles 31. koha (Manchester City keskväljastaari Kevin de Bruyne sama näitaja on 103 ehk enam kui kolm korda suurem!), 3) 25-aastase Pogba söödutäpsus on 85,3 protsenti, mis on Man Unitedi poolkaitsjate seas alles viies näitaja, 4) pühapäeval West Bromwich Albioni vastu, kui Pogba 58. minutil välja vahetati, ei toimunud ükski tema 74 pallipuutest vastase karistusalas.