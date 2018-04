VAR-süsteem tehakse MM-finaalturniiril publiku jaoks läbipaistvamaks

Üheks VARi probleemiks on praegu peetud seda, et staadionil olevad fännid ei saa täpselt aru, mille üle väljaku- ja videokohtunik aru peavad. FIFA otsustas segadusttekitava olukorra lahendada selliselt, et kuvab ka staadioniekraanidel arutluse all olevaid olukordi.