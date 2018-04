Video: kuidas põhjendas Wenger väljaku kõrval suitsetamist?

Eelkõige jäävad Arsenali poolehoidjad ja teised jalgpallisõbrad Wengerit mäletama kui eduka (viimastel aastatel mitte eriti eduka) treenerina, kuid aastatel 1987–1994, kui Wenger oli Prantsusmaa klubi Monaco peatreener, harrastas prantslane väljaku kõrval sigaretti kimuda. Kui praegu on suitsetamine mängu ajal reeglitega keelatud, siis sel ajal oli see normaalne nähtus.

«Ühel päeval näidati mulle Prantsusmaa televisioonis videot (vaata altpoolt), kuidas ma pingil olles suitsetasin. Ma ei arvanudki, et see mina olin. Mäletan, et sel ajal suitsetas igal mängul sigaretti Torino Juventuse peatreener Marcello Lippi,» rääkis Wenger. Kui Wengerilt küsiti, kas ta suitsetas stressi tõttu, siis treener vastas: «Jah, muidugi.»