FIFA kaalub investoritelt 25 miljardi dollari vastuvõtmist

BBC kirjutab, et FIFA on pidanud viimastel nädalatel «lubavaid­» läbirääkimisi oma erinevate liikmete ning juhtivate klubidega – eesmärgiga panna käima põhjalikult uues kuues klubide MM ja Rahvuste liiga. Katusorganisatsiooni ahvatlus algatus ellu viia on suur, sest investorid toetaks seda 25 miljardi dollari suuruse rahasüstiga.

Kõnelustega seotud allikas lausus BBC-le, et ilmselt mai keskpaigas kavatsetakse nõukogu liikmed kutsuda Zürichisse erakorralisele nõupidamisele. FIFA esindajad on väidetavalt veendunud, et uus formaat vastab eliitklubide nõudmistele.

«Igaüks pole just päri, et see oleks klubidele meelepärane pakkumine, aga me soovime seda vähemalt arutada. Senised kõnelused on olnud lubavad,» lausus allikas. «Me ei räägi jalgpalli mahamüümisest. Meil on tõsised investorid ja nende tagatud finantstoetus jagataks terve jalgpalliperega.»

FIFA president Gianni Infantino lausus märtsis Kolumbias, et 25 miljoni dollari suuruse toetuse taga on investorid Aasiast, Euroopast ja Põhja-Ameerikast. BBC lisas nüüd, et 12 aastaks kavandatud projektiga ei ole seotud Hiina ega kellegi otsesed ärihuvid Saudi Araabias. FIFA ja investorid looks uue firma, milles maailma jalgpalli katusorganisatsiooni oleks 51% suurune enamusosalus ning esimene otsustusõigus.

Mida uued turniirid endast kujutaks?

Klubide MMi reformimisest on räägitud juba ammu. Nüüd soovib FIFA seda võistlust laiendada, koondiste maailmajagude karikaturniiri kalendrist kaotada ja tuua selle asemel turule uue näoga Rahvuste liiga.

Uus klubide MM. Toimuks iga nelja aasta järel juunikuus 24 klubi osavõtul (kaheksa alagruppi). Ühelgi meeskonnal ei tuleks pidada üle viie kohtumise. Esimene turniir on kavandatud 2021. aastale. Toimumiskoha valik on veel lahtine. Võimalik, et korraldajal tuleb õiguse eest maksta tasu.