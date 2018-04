Video: napilt enne finišit kokku kukkunud ning võiduta jäänud maratoonar kirjeldas juhtunut

«Mõtlesin jooksu ajal, et kui ma kuidagi lõpuni kannatan, siis teenin ilmselt medaligi. Aga kui kolm inimest peaks minust mööda jooksma, siis viskan valge rätiku. Seda ma ei mäleta, et tõusin veel korraks püsti ning jooksin paar meetrit. Teadsin, et mul on oma miil finišini. Pidin lihtsalt kannatama. Järgmine hetk lakkasid mu jalad töötamast,» kirjeldas Hawkins.