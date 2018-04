Lappi: mind Tänaku kiirus ei häiri, küll aga võib see probleem olla ühele teisele soomlasele

«Minu jaoks polnud üllatus, et ta nii kiire on. Meie autoga on lihtne kohaneda. Olen meie meeskonna kolmas number ja sellepärast ei põe. Võib-olla tekitab Tänaku praegune situatsioon probleeme meie teisele soomlasest piloodile,» viitas Lappi Tänakule.

Lisaks mainis Lappi, et pärast Juho Hännineni lakumist on õhkkond Toyotas veidi teistsugune. «Ott ei ole nii avatud nagu Juho oli ning ei peagi olema. See kutt ei ole mitte kunagi rahul! Isegi, kui kõik läheb hästi, leiab ta alati mida muuta, et olla veelgi kiirem.»