Õnnetu Must: hommikul kahtlesin mitu korda, kas ikka mängida

Kaheksandikfinaali mängis Must (BWF 76.) maailma 24. reketi Brice Leverdezi vastu Prantsusmaalt. Mängus oli palju pikki ja põnevaid pallivahetusi, kuid Leverdez suutis mõlema geimi keskel võidelda välja eduseisu ja seda lõpuni hoida. Kohtumise lõppseis Leverdezile 21:16, 21:16.

«See oli minu jaoks raske kaotus. Jalavigastuse tõttu on ettevalmistus kehvaks jäänud. Viimased viis kuud pole ma saanud korralikke trenne teha ja sellist mängu nagu ma unistan ei ole ning see teeb kurvaks. Hommikul kahtlesin mitu korda, kas mängida, aga soov oli EM-il olles ikka väljakule tulla ja võistelda,» kurtis Must võistlust mõjutanud vigastuse üle.