Mourinho: mina ei müünud Salahi maha!

«Inimesed ütlevad, et mina müüsin Salahi maha, aga olukord oli vastupidine,» ütles praegune Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho. «Mina olin see, kes Salahi ostis. Aga ta oli siis veel noor ning polnud füüsiliselt ega mentaalselt valmis. Ta oli uues maailmas nii sotsiaalses kui kultuurilises mõttes. See oli talle raske aeg.»

Sel hooajal on Salah löönud juba 43 väravat. «Usun, et see kõik on isegi teda ennast üllatanud. Ta sobib perfektselt sellesse meeskonda,» kiitis Mourinho Liverpooli ründajat.