Nõutu Ogier: ma ei tea, miks ma nii aeglane olen

Miks viiekordne maailmameister Ogier Argentinas rallivõidu nimel ei konkureeri? Prantslane ei oska sellele küsimusele isegi vastata. «Tundub, et me pole siin nii kiired kui eelmistel rallidel – täpselt nagu eelmisel aastal, kui olime samamoodi kiirusega hädas. Me ei oska öelda miks, aga päeva lõpuks pole neljas koht üldsegi paha,» rääkis Ogier M-Spordi pressiteate vahendusel.