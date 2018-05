Citroëni halastamatu otsus - autolõhkujale näidati ust

Citroëni meeskonna juht Pierre Budar ütles, et Meeke'i õnnetused sellel hooajal on seotud ohutusega.

«Otsust polnud lihtne teha, sest see mõjutab nii juhti kui tema kaardilugejat, kuid see põhineb suures osas ohutusküsimustele, mis on mulle kui tiimipealikule murettekitavad,» sõnas Budar. «Seetõttu leidsime, et see otsus tuleb täide viia ennetava meetmena.»