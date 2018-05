Meeke'i vallandamisest ette ei hoiatatud: ootan rõõmuga Sardiiniat!

Meeke kiitis meeskonda toetuse eest, mida talle pärast õnnetusega lõppenud Portugali rallil avaldati ning kinnitas, et kuigi tulemust kirja ei saadud, tundis ta, et C3-masin on suurepärane.

«Portugalis juhtunu oli seepärast tüütu, sest see oli minu süü; see oli eelmise aasta keskpaigast lõpuks üsna puhas sõit ning kõigest viimased rallid on erinevatel põhjustel untsu läinud. On meeldiv omada Citroën Racingu tiimibossi Pierre Budari toetust, kes on Pauli ja mind toetanud, ning kes on oma aasta alguses võetud rolli sisse sulandumas,» kirjutas ta.

«Olen optimistlik, et suudame uuel hooga sel hooajal suvele vastu minna! Ootan rõõmuga Sardiiniat»