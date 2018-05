PM Kiievis. Jürgen Klopp: Real on seni meist pääsenud

Jürgen Kloppil kulus kaks ja pool aastat, et viia Liverpool taas Euroopa klubivuti hinnatuimale mängule. Lõviosa sellest on tema löögirusikasse kuulunud ka Ragnar Klavan – esimene eestlane, kes Meistrite liiga finaalis osaline. Võidab Liverpool tänaõhtuses duellis Madridi Realiga karika või mitte, saab 32-aastane Klavan tänavuse kaheksa euromängu 298 minutile lisa või mitte, igatahes on juba tehtud muljet avaldav hooaeg.