Video: Jürgen Klopp pidas peale finaalis saadud kaotust fännidega pidu

Nimelt on internetti lekkinud video, kus sakslasest peatreener on Liverpooli fännidega koos Kiievis pubis laulamas. Väidetavalt on video tehtud kell kuus hommikul. Videolt on näha, et üks meistrite liiga hõbemedal on samuti Kloppi kaelast leidnud tee Liverpooli fänni kaela.