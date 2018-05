Talts ja Kangur koondist ei esinda

Uutele tulijatele saab MM-valikmängudes osalemine olema kõva proovikivi, kuid peatreener Tiit Soku hinnangul peaksid noored toime tulema. »Meil on ka piisavalt kogemust. Korvi all on uued tugevad kutid, kuid keegi tagaliini meestest peab haarama liidrirolli,» sõnas Sokk.

Sokk loodab tulevikus siiski ka vanemaid mängijaid veel koondise särgis väljakule jooksmas näha. «Ma usun, et taoline otsus ei tähenda veel seda, et nad tulevikus ei võiks koondist esindada,» ütles Sokk. «Pigem on eelolevate mängude ajastus vanade mängijate jaoks halb. Hooaeg on läbi ja suve keskpaigaks uuesti vormi ajastada oleks keeruline. Kui mina näiteks Kristjan Kanguri ja Janar Taltsiga rääkisin, oli jutt ikkagi praegusest tsüklist, mis lõppeb suvel. Kui aga klubihooaja keskel mängud on, võiksid nad veel Eestit esindada.»