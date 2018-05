Tallinna kogunev maailma enduroparemik teeb EV100 puhul kingituse

«Kindlasti on hea meel, et tulemas on kõik klassikalise enduro maailma parimad sõitjad, mitmekordsed maailmameistrid ja medalistid. Teeme ka selle aasta osalejate rekordi. Kindlasti on palju külalisi tulemas ka päris kaugelt,» rääkis Kuku raadio saatele «Piloot» korraldaja Veiko Biene.

Junior klassis teeb MM-sarja kaasa Priit Biene ning Aigar Leok, kes mõned aastad tagasi suurest spordist lahkus, teeb just sellel võistlusel ühekordse tagasituleku. 2017. aastal Dakari maratonralli Malle-Moto klassi võitnud Toomas Triisa on veel üks Eesti sõitjatest, kes Tallinnas ja Harjumaal sõidetaval Tallinna GP-l stardib.

«Väikene mure on, et rada on tolmune. Maardu krossirajal ei saa tolm olema suureks probleemiks, küll aga võib ta tekitada probleeme Jõelähtme kiiruskatsetel. Aga proovime muuta ajakava, et see sõitjaid väga ei häiriks - ehk saab jätta suuremad stardiintervallid.»